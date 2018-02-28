بالفيديو.. العروس المتبرعة بجزء من مهرها: ربي ألهمني بالتكفل
تفاعلت إحدى رواد التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مع أحد الحالات التي عرضها الفنان فايز المالكي، وقالت أنها ستتكفل بما تبقى لعلاج الحالة، وهي 15 ألف ريال من مهرها، ليتفاعل مع العديد من المغردون، مطلقين هاشتاج ” #عروس تتبرع بمهرها لعلاج مريض “، ليتصدر ترند الوسوم العربية.
وقالت شعاع الشريف، العروس المتبرعة بجزء من مهرها، خلال مداخلة لبرنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع على فضائية ” ام بي سي مصر ” : ” إن أجر الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه إلى الصدقة، هذا اللي خالني اتكفل بالعلاج ” ، مؤكدة ” ما أدري كيف صار وربي ألهمني بهذا كله ” .
من جانبه قال الفنان فايز المالكي، إن مبادرة ” شعاع الشريف ” كانت عظيمة بتبرعها بجزء من مهرها، بالرغم من حاجتها، لاسيما وأن ظروفها سيئة، مشيرًا إلى انه هذا التصرف ليس غريب على شعب المملكة، داعيًا لها بالزواج السعيد.
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العروس المتبرعة بجزء من مهرها لـ #معالي_المواطن : ” ما أدري كيف صار وربي ألهمني بهذا كله”#عروس_تتبرع_بمهرها_لعلاج_مريض pic.twitter.com/3iaNRIGk5v
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨
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