مسرح ارض المعرفة يقدم رساله هادفة ان الخير دائما ينتصر

سعيد العجل(صدى):

يستمر مسرح المشاهير بمهرجان ارض المعرفة والترفيه والذي تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بتقديم العروض الترفيهية الهادفة، حيث قدم هذا الاسبوع مسرحية ” غابة السعادة ” من بطولة نجم شباب البومب ابوكفته وبمشاركة فرقة الاطفال ” رؤيا كيدز ” و نخبة من الممثلين الواعدين .

والمسرحية ذات طابع كوميدي و ترفيهي وقدمت للطفل بشكل خاص وبأسلوب تشويقي حيث تحمل رساله هادفة ان الخير دائما ينتصر،

ودارت احداث المسرحية مابين حيوانات الغابة ومابين الشخصية الشريرة شمشمون بصراع دائم على المحافظة على الغابة وانتصار الخير بالنهاية.

ويهدف المهرجان للترفيه والمعرفة ، حيث يعتبر الترفيه عامل جذب لجمهور المهرجان حيث يحتوي على مسرح المشاهير والسينما وعلى حديقة حيوان ومطاعم والعاب كهربائية والكترونية للأطفال ، وبيت الرعب ، والمعرفة، بتوعية المجتمع من خلال الخيمة الذكية التي أنشأتها المديرية لتقدم التوعية بأضرار المخدرات والعلاج من خلال التسجيل في برامج العلاج.