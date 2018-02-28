بالصور.. النصر يواصل استعداداته لمواجهة الرائد

طلال الغامدي(صدى):

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم ، الليلة تدريباته لمواجهة الرائد، حيث ركز مدرب الفريق كرونسلاف يورشيتش علي الجوانب التكتيكية من خلال مناورة كروية علي كامل الملعب، شارك فيها لاعبي المنتخب « عمر هوساوي- عبد العزيز الجبرين- محمد السهلاوي»، بالإضافة للعب كابانانجا.

وكان التدريب قد بدأ باجتماع للمدرب معه اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقة متنوعة طبق بعدها اللاعبين عدد من الجمل الفنية علي الجانبيين الدفاعي والهجومي وفي نهاية التدريب قام اللاعبين بالتسديد علي المرمي من كرات ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وينظم يوم غدٍ الخميس تدريبات للاعبي الفريق المشاركين مع المنتخب في المباراة الودية أمام العراق وهم : وليد عبد الله- إبراهيم غالب – أحمد الفريدي – حسن الراهب .