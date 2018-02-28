الاتحاد في ورطة بسبب أحمد العكايشي

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن نادي الاتحاد يعيش في أزمة وورطة وحيرة من أمره فيما يتعلق بمسألة الإبقاء على المهاجم التونسي أحمد العكايشي أو الموافقة على رحيله في بداية الموسم المقبل.

وأضافت المصادر: ونظرًا لفشل الاتحاد في المنافسة على لقب دوري المحترفين الموسم الحالي، سيكون على كاهل المجلس الجديد الذي سيتولى المسؤولية مع بداية الموسم المقبل البحث عن لاعبين جدد يتم ضمهم إلى صفوف الفريق الكروي.

وتابعت: ولن يكون بإمكان المجلس الجديد الاستغناء عن التشيلي فيلانويفا نظرًا لتجديد عقده مع الفريق مؤخرًا، لذا فإنه من الصعب أو التفريط فيه بأي شكل من الأشكال.

وأكدت ان في حالة الاستغناء عن خدمات العكايشي فإن مجلس إدارة الاتحاد سيكون مطالبًا بسداد راتبه كاملًا للموسم التالي والذي تقدر قيمته بمليون يورو، وذلك في حالة فشل النادي في التوصل إلى اتفاق مع المهاجم التونسي لإنهاء العقد بالتراضي.

يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مع العكايشي في يوليو 2016 بعقد مدته ثلاث سنوات لينتهي في العام القادم.