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بالصور.. الهلال يكرم رامون دياز تقديرًا لجهوده

بالصور.. الهلال يكرم رامون دياز تقديرًا لجهوده
طلال الغامدي(صدى):

حرصت إدارة نادي الهلال ، على تكريم المدرب الأرجنتيني السابق للفريق الأول لكرة القدم رامون دياز ، مساء اليوم الأربعاء .

وجاء هذا التكريم ، تقديرًا لـ ” دياز ” لما قدمه من مجهودات طوال الفترة السابقة للفريق ، وما حققه من إنجازات قبل إقالته كان آخرها الحفاظ حتى الجولة الماضية على صدارة ترتيب فرق دوري المحترفين .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2186 ] نشر منذ 59 دقيقة

ههههههههههههه وين بعض الاعلاميين اللي يقولون دياز مصرح ينتقد الهلال وادارته
مشكلة الهلال كل من يجي له يحبه ويتعلق فيه

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