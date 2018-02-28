بالصور.. الهلال يكرم رامون دياز تقديرًا لجهوده

طلال الغامدي(صدى):

حرصت إدارة نادي الهلال ، على تكريم المدرب الأرجنتيني السابق للفريق الأول لكرة القدم رامون دياز ، مساء اليوم الأربعاء .

وجاء هذا التكريم ، تقديرًا لـ ” دياز ” لما قدمه من مجهودات طوال الفترة السابقة للفريق ، وما حققه من إنجازات قبل إقالته كان آخرها الحفاظ حتى الجولة الماضية على صدارة ترتيب فرق دوري المحترفين .