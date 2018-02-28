معلمة مصرية تستنجد بأبنائها لتأديب المدير

القاهرة(صدى):

أثارت واقعة غريبة لمعلمة مصرية الجدل ، بمحافظة بني سويف ، دفعت المحافظ إلى التدخل ، لإحالة المتورطة إلى النيابة العامة .

وجاء ذلك ، بعدما كلف مدير مدرسة الجزيرة الابتدائية ببني سويف ، معلمة تربية فنية ، بتدريس حصة إضافية بسبب غياب زميلتها بالمدرسة ، فرفضت ذلك ، إلا أن المدير أصر وأجبرها على تنفيذ القرار .

واتصلت المعلمة بأبنائها طالبة النجدة ، فأتوا مسرعين وقاموا باقتحام المدرسة ، ليهاجموا المدير في مكتبه ، ويعتدوا عليه بالضرب ثم فروا هاربين .

وتسببت هذه الواقعة في إثارة فزع الطلاب والمدرسين ممن شهدوا الواقعة في المدرسة ، قبل وصول قوات الأمن وقيادات التعليم بالمحافظة للتحقيق في الواقعة .

وقرر محافظ بني سويف شريف حبيب ، نقل المعلمة من المدرسة وعدم تكليفها بأي عمل تربوي ، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها في واقعة الاعتداء جنائيًا ، وأصدرت النيابة قرارًا بضبط أبنائها .