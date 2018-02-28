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بالفيديو.. العراق يفوز على الأخضر برباعية وديًا

بالفيديو.. العراق يفوز على الأخضر برباعية وديًا
ماجد محمد(صدى):

انتهى اللقاء الودي بين المنتخب الوطني والعراق ، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب البصرة الدولي ، بفوز أسود الرافدين برباعية مقابل هدف واحد فقط .

وسدد هدف المنتخب العراقي الأول ، لاعب الأخضر سعد الربيعي عن طريق الخطأ بهدف في مرماه في الدقيقة الـ21 من الشوط الأول ، ليسدد هدف الفريق الثاني اللاعب عماد محسن مجيد في الدقيقة الـ47 من الشوط الثاني ، ويليه هدفي مهند علي في الدقيقتين الـ 51 والـ73 .

وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد ، اللاعب حسن معاذ في الدقيقة الـ57 من عمر الشوط الثاني .

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2965 ] نشر منذ 59 دقيقة

مباراة من طرف واحد لمنتخب العراق لو دا مستوي منتخبنا من الافضل عدم السفر لكأس العالم في روسيا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة

نصيحتي لمنتخبنا ان يرجعو يتعلمو اساسيات الكورة من حواري السعودية على هذا المستوى الأقل من ضعيف. حتى لو كانت مبارة ودية أو يعتزلو لعب كورية القدم الى الأبد

مبروك لمنتخب العراق رغم كل الظروف الصعبه المادية و غيرها فاز

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