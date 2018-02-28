بالفيديو.. العراق يفوز على الأخضر برباعية وديًا

ماجد محمد(صدى):

انتهى اللقاء الودي بين المنتخب الوطني والعراق ، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب البصرة الدولي ، بفوز أسود الرافدين برباعية مقابل هدف واحد فقط .

وسدد هدف المنتخب العراقي الأول ، لاعب الأخضر سعد الربيعي عن طريق الخطأ بهدف في مرماه في الدقيقة الـ21 من الشوط الأول ، ليسدد هدف الفريق الثاني اللاعب عماد محسن مجيد في الدقيقة الـ47 من الشوط الثاني ، ويليه هدفي مهند علي في الدقيقتين الـ 51 والـ73 .

وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد ، اللاعب حسن معاذ في الدقيقة الـ57 من عمر الشوط الثاني .