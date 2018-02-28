بالفيديو.. ترحيب مفعم بالحب من العراقيين بالمنتخب السعودي

نواف السالم(صدى):

خيمت مشاعر الحب والأخوة بين جماهير المنتخب العراقي والمنتخب السعودي ، على المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب البصرة الدولي ، حيث تجلت فيها روح المحبة والترحيب والحفاوة .

وأوضحت هذه المشاهد الحميمة بين جماهير البلدين ، ما يحمله العراقيون من علاقة دم وجوار للشعب السعودي ، حيث أظهرت هذه المباراة الجانب الإيجابي لكرة القدم خصوصًا وللرياضة بشكل عام .

وتصف هذه المباراة علاقة شعب البلدين ، رغم أنف الحاقدين ممن يحاولون المساس برابطة الدم والأخوة والجوار التي تربط الدولتين ، ويسعون للتفريق بينهما .