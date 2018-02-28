بالفيديو.. ترحيب مفعم بالحب من العراقيين بالمنتخب السعودي
خيمت مشاعر الحب والأخوة بين جماهير المنتخب العراقي والمنتخب السعودي ، على المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب البصرة الدولي ، حيث تجلت فيها روح المحبة والترحيب والحفاوة .
وأوضحت هذه المشاهد الحميمة بين جماهير البلدين ، ما يحمله العراقيون من علاقة دم وجوار للشعب السعودي ، حيث أظهرت هذه المباراة الجانب الإيجابي لكرة القدم خصوصًا وللرياضة بشكل عام .
وتصف هذه المباراة علاقة شعب البلدين ، رغم أنف الحاقدين ممن يحاولون المساس برابطة الدم والأخوة والجوار التي تربط الدولتين ، ويسعون للتفريق بينهما .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 2 ساعتين
خل ايران ومطاياها في بعض الدول العربية تموت قهر
نحن والعراق وكل الدول العربية اخوان
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 2 ساعتين
خل ايران ومطاياها في بعض الدول العربية تموت قهر
نحن والعراق وكل الدول العربية اخوان
عين العدل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحين ايران بتموت قهر،، العراق مهما يكون مايتخلى عن السعودية بلد العروبة والسلام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43190 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله ، هذا من فضل الله ومنُّه وكرمه ,,
,, اللهم اجمع شملهم وانصرهم على من عاداهم .. آمين ,,