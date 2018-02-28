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بالفيديو.. ترحيب مفعم بالحب من العراقيين بالمنتخب السعودي

بالفيديو.. ترحيب مفعم بالحب من العراقيين بالمنتخب السعودي
نواف السالم(صدى):

خيمت مشاعر الحب والأخوة بين جماهير المنتخب العراقي والمنتخب السعودي ، على المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب البصرة الدولي ، حيث تجلت فيها روح المحبة والترحيب والحفاوة .

وأوضحت هذه المشاهد الحميمة بين جماهير البلدين ، ما يحمله العراقيون من علاقة دم وجوار للشعب السعودي ، حيث أظهرت هذه المباراة الجانب الإيجابي لكرة القدم خصوصًا وللرياضة بشكل عام .

وتصف هذه المباراة علاقة شعب البلدين ، رغم أنف الحاقدين ممن يحاولون المساس برابطة الدم والأخوة والجوار التي تربط الدولتين ، ويسعون للتفريق بينهما .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 2 ساعتين

خل ايران ومطاياها في بعض الدول العربية تموت قهر
نحن والعراق وكل الدول العربية اخوان

[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 2 ساعتين

خل ايران ومطاياها في بعض الدول العربية تموت قهر
نحن والعراق وكل الدول العربية اخوان

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحين ايران بتموت قهر،، العراق مهما يكون مايتخلى عن السعودية بلد العروبة والسلام.

[ عدد التعليقات: 43190 ] نشر منذ 51 دقيقة

الحمد لله ، هذا من فضل الله ومنُّه وكرمه ,,

,, اللهم اجمع شملهم وانصرهم على من عاداهم .. آمين ,,

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