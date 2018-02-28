النصر يعلن إغلاق ملف ” جوستافو “

ماجد محمد(صدى):

أغلقت إدارة نادي النصر، ملف المدرب السابق للفريق السيد جوستافو كونتيريوس؛ وذلك بدفع المبلغ المتفق عليه قبل نهاية المدة المحددة بيوم واحد.

وكانت إدارة النادي، قد نجحت في الوصول إلي تسوية مع المدرب الارجنتيني عندما تم الاتفاق معه علي تخفيض الشرط الجزائي إلي النصف، وبهذا يكون موضوع السيد جوستافو، قد أغلق نهائيًا.

وتقدم إدارة نادي النصر شكرها وتقديرها لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، علي تكفله بالشرط الجزائي وعلي مواقفة المستمرة مع النادي ومع الأندية السعودية.