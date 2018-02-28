7500 مسجل في حملة التبرع بالخلايا الجذعية في الجنادرية

علي القحطاني (صدى):

سجل أكثر من 7500 زائر في سجل المتبرعين بالخلايا الجذعية، ضمن الحملة التي ينظمها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

وأوضح استشاري أمراض الدم رئيس سجل المتبرعين بالخلايا الجذعية الدكتور فراس الفريح، أن الحملة بدأت منذ انطلاق الفعاليات تحت شعار ” لنتشارك الحياة ” واستقطبت أكثر من 7500 زائر ومشارك في المهرجان، وقد حرصت على تسجيل أكبر قدر ممكن لمساعدة وإنقاذ مرضى سرطان الدم ومرضى النخاع الشوكي، الذين يحتاجون إلى زراعة الخلايا الجذعية.

وقدم الفريح، شكره لجميع من ساهم وشارك في انجاح هذه الحملة من مؤسسات خيرية وطواقم بشرية خلال فترة المهرجان، التي بدورها حققت المزيد من الأهداف النبيلة.