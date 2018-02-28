بالفيديو.. مسئوول في مطعم بجدة يوضح حقيقة ” فتاة النينجا “
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة تضرب شابا داخل أحد المطاعم بمحافظة جدة، بعد خروجه من أحد الأبواب.
ويظهر الفيديو الفتاة وقد اتخذت وضعية ” النينجا ” بقفزة وصلت إلى الشاب خلال ثوان، وهاجمته بركلة طائرة، بينما لم تفلح دفاعات الشاب عن نفسه، بعد مواصلة الفتاة هجومها، وسط محاولات عمال المطعم إيقافهما.
و أشار علي العبدلي مسؤول في مجموعة المطعم الشهير الذي شهد الحادثة إلى أن الواقعة حدثت داخل أحد فروع المطعم بحي الشرفية يوم الأحد 11 فبراير، إذ دخل شاب ليسأل عن إمكانية استخدام دورة المياه بالفرع، ليسمح له أحد الموظفين بذلك، وخلال وجوده داخلها دخلت فتاة سمراء البشرة تسأل عنه، ليجيبها الموظف بأنه داخل دورة المياه، ولم يلحظ أية حركات غريبة أو مريبة من الفتاة، إذ كانت تقف بجوار طاولة المحاسب، وحين لمحت الشاب يخرج من دورة المياه بادرته بهجوم مباغت وسط ذهول الجميع.
وأكد العبدلي أن الشاب لا علاقة له بالمطعم، ولم يكن أحد الزبائن، فدخوله للمطعم كان لاستخدام دورة المياه فقط. وشدد على أن الفيديو انتشر بسبب تصرف خاطئ من مدير الفرع، وتم التعامل معه وفق الأنظمة الإدارية، وكان عليه تقديم تقرير عن الواقعة، مستشهدا بكاميرات المراقبة داخل المطعم، وقد تم اتخاذ اللازم حيال هذه المخالفة.
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اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1732 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا مستحيل ..
ان فيه شي بينهم وان هناك سبب …خلاها تضربه..
ودي ان الفتاة قالت السبب اسمحوا لها تقول السبب ..يظهر لي والله العالم ان المشكلة بينهم من برا .. وهي لحقته لتؤدبه..
عادي. من بغا الدح ماقال اح..ههههههه يعيش وياكل غيرها.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 1 ساعة
فتاة النينجا مره وحده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43190 ] نشر منذ 44 دقيقة
طيب ..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3378 ] نشر منذ 17 دقيقة
اتوووقع انو دخل دورة المياة يستخبى .. وهيا لحقتو 😑
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25463 ] نشر منذ 8 دقائق
اللهم لاشماته