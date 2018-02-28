بالفيديو.. مسئوول في مطعم بجدة يوضح حقيقة ” فتاة النينجا “

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة تضرب شابا داخل أحد المطاعم بمحافظة جدة، بعد خروجه من أحد الأبواب.

ويظهر الفيديو الفتاة وقد اتخذت وضعية ” النينجا ” بقفزة وصلت إلى الشاب خلال ثوان، وهاجمته بركلة طائرة، بينما لم تفلح دفاعات الشاب عن نفسه، بعد مواصلة الفتاة هجومها، وسط محاولات عمال المطعم إيقافهما.

و أشار علي العبدلي مسؤول في مجموعة المطعم الشهير الذي شهد الحادثة إلى أن الواقعة حدثت داخل أحد فروع المطعم بحي الشرفية يوم الأحد 11 فبراير، إذ دخل شاب ليسأل عن إمكانية استخدام دورة المياه بالفرع، ليسمح له أحد الموظفين بذلك، وخلال وجوده داخلها دخلت فتاة سمراء البشرة تسأل عنه، ليجيبها الموظف بأنه داخل دورة المياه، ولم يلحظ أية حركات غريبة أو مريبة من الفتاة، إذ كانت تقف بجوار طاولة المحاسب، وحين لمحت الشاب يخرج من دورة المياه بادرته بهجوم مباغت وسط ذهول الجميع.

وأكد العبدلي أن الشاب لا علاقة له بالمطعم، ولم يكن أحد الزبائن، فدخوله للمطعم كان لاستخدام دورة المياه فقط. وشدد على أن الفيديو انتشر بسبب تصرف خاطئ من مدير الفرع، وتم التعامل معه وفق الأنظمة الإدارية، وكان عليه تقديم تقرير عن الواقعة، مستشهدا بكاميرات المراقبة داخل المطعم، وقد تم اتخاذ اللازم حيال هذه المخالفة.

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