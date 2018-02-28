شرطة الرياض تضبط 3 جناة نفذوا 10 سرقات لمحال ومركبات

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه على ضوء الخطط الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها حماية للأرواح، وحفظًا للحقوق والممتلكات، فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تكثيف الجهود لكشف غموض قضايا سرقة المحال التجارية وتكسير زجاج المركبات أثناء وقوفها، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال ومقتنيات.

ووفقًا لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير أشارت الدلائل إلى ضلوع (ثلاثة مواطنين) خلف عدد من الحوادث، وأسفرت الجهود – بفضل من الله – عن القبض عليهم في كمائن مُحكمة (جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ما لا يقل عن (١٠) حوادث مماثلة موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

جرى إيقاف الجناة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وقالت شرطة منطقة الرياض، إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.