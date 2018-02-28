وفاة 41 شخصًا في أوروبا إثر موجة الصقيع

وارسو(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن وفاة 41 شخصًا بسسب موجة الصقيع في أوروبا منذ يوم الجمعة، حيث أن غالبيتهم من المشردين.

وقالت المصادر :ولقي18 شخصًا حتفهم في بولندا و6 في تشيكيا و5 في ليتوانيا و4 في فرنسا ونفس العدد في سلوفاكيا، إلى جانب اثنين في كل من إيطاليا ورومانيا .وفي إستونيا، توفي سبعة أشخاص جراء البرد خلال فبراير.

وبلغت درجات الحرارة 21 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الجبلية في كرواتيا والبوسنة و20 درجة مئوية تحت الصفر في لويبك بشمال ألمانيا و19 درجة مئوية تحت الصفر في جنوب بولندا و18 درجة تحت الصفر في لييج البلجيكية وعشر درجات تحت الصفر في لندن.