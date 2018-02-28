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بالصور.. وداع مؤثر خلال المباراة لنجم العراق مهدي كريم

بالصور.. وداع مؤثر خلال المباراة لنجم العراق مهدي كريم
ماجد محمد(صدى):

انطلقت المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام العراق ، مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب البصرة الدولي ، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للقاءات الودية .

وشارك خلال المباراة ، نجم أسود الرافدين مهدي كريم ، قبل خروجه بعد مرور 5 دقائق على بداية الشوط الأول من أرضية الملعب ، معلنًا اعتزاله لكرة القدم ، بعد مسيرة رياضية حافلة .

وودع اللاعبين مهدي كريم على أرض الملعب ، وسط تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة على المدرجات ، حيث بادلهم اللاعب التحية .


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