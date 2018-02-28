انتحار جندي إسرائيلي في الأراضي المحتلة

القدس(صدى):

أقدم جندي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل قاعدة عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقل الجندي بطائرة إلى مستشفى في حيفا، وهناك أعلن الأطباء وفاته بحسب وكالة ” معا ” الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم فتح تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وكشف تقرير صدر عن الجيش الإسرائيلي في شهر يناير 2018، أن 16 عسكريًا أقدموا علي الانتحار خلال العام الماضي 2017، وغالبيتهم باستخدام السلاح، منهم 13 جنديًا نظاميًا، وضابطان وجندي من الاحتياط.