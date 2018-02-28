فرض مقررات حوثية بجامعة صنعاء لتمجيد إيران وحزب الله

فهمي محمد(صدى):

فرضت ميليشيا الحوثي الإيرانية ، مقررًا دراسيًا جديدًا ، وفرضت تعديلات وإضافات على مادة الثقافة الإسلامية ، حيث أصبحت ضمن المقررات المُلزمة على طلاب جامعة صنعاء ، لتتضمن أهدافها الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني .

وأشارت مصادر أكاديمية وطلابية ، إلى أن الحوثيين أدخلوا إضافات جوهرية وتعديلات على مادة الثقافة الإسلامية ، التي كانت تدرس في جامعة صنعاء منذ عقود ، بينما قاموا باستحداث مقرر جديد أطلقوا عليه ” الصراع العربي الإسرائيلي ” ، لتصبح المادتين مقررتين في جميع كليات الجامعة .

ويقوم المقرر الدراسي الذي تمت إضافته لمادة الثقافة الإسلامية ، على الترويج للحوثيين ، وتمجيد داعميهم في إيران وحزب الله ونظام بشار الأسد في سوريا ، كما احتوى الكتاب المقرر عيوبًا فاضحة يمكن اكتشافها بسهولة ، لاعتماده صياغة عامية ركيكة لا تمت للمنهجية الأكاديمية بصلة وتغلب الرأي الفئوي ، ووجهة النظر الشخصية دون البحثية .

وتضمنت قائمة أسماء المؤلفين للمقرر المستحدث ، 13 اسمًا بينهم قيادات حوثية لا تحمل أي مؤهل أكاديمي ، وأحدهم المدعو يحيى أبوعواضة مشرف الدائرة الثقافية للحوثيين والمسؤول عن جمع وإخراج ملازم حسين الحوثي ، وهو ما يدل بوضوح على المضمون .

وتناول الكتاب تمجيدًا لحزب الله اللبناني في أكثر من موضع ، فضلًا عن تمجيد إيران ونظام بشار الأسد ، كما يقسم الكتاب الأمة إلى اتجاهين بارزين ، الأول الداعم لفلسطين والمعادي لإسرائيل ، ويتشكل من حزب الله والحركات الفلسطينية وإيران ، في مقابل التهجم على الأنظمة الموالية أو المتحالفة مع أميركا وإسرائيل .