  • الأربعاء 28

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. فرض مقررات حوثية بجامعة صنعاء لتمجيد إيران وحزب الله

فرض مقررات حوثية بجامعة صنعاء لتمجيد إيران وحزب الله

فرض مقررات حوثية بجامعة صنعاء لتمجيد إيران وحزب الله
فهمي محمد(صدى):

فرضت ميليشيا الحوثي الإيرانية ، مقررًا دراسيًا جديدًا ، وفرضت تعديلات وإضافات على مادة الثقافة الإسلامية ، حيث أصبحت ضمن المقررات المُلزمة على طلاب جامعة صنعاء ، لتتضمن أهدافها الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني .

وأشارت مصادر أكاديمية وطلابية ، إلى أن الحوثيين أدخلوا إضافات جوهرية وتعديلات على مادة الثقافة الإسلامية ، التي كانت تدرس في جامعة صنعاء منذ عقود ، بينما قاموا باستحداث مقرر جديد أطلقوا عليه ” الصراع العربي الإسرائيلي ” ، لتصبح المادتين مقررتين في جميع كليات الجامعة .

ويقوم المقرر الدراسي الذي تمت إضافته لمادة الثقافة الإسلامية ، على الترويج للحوثيين ، وتمجيد داعميهم في إيران وحزب الله ونظام بشار الأسد في سوريا ، كما احتوى الكتاب المقرر عيوبًا فاضحة يمكن اكتشافها بسهولة ، لاعتماده صياغة عامية ركيكة لا تمت للمنهجية الأكاديمية بصلة وتغلب الرأي الفئوي ، ووجهة النظر الشخصية دون البحثية .

وتضمنت قائمة أسماء المؤلفين للمقرر المستحدث ، 13 اسمًا بينهم قيادات حوثية لا تحمل أي مؤهل أكاديمي ، وأحدهم المدعو يحيى أبوعواضة مشرف الدائرة الثقافية للحوثيين والمسؤول عن جمع وإخراج ملازم حسين الحوثي ، وهو ما يدل بوضوح على المضمون .

وتناول الكتاب تمجيدًا لحزب الله اللبناني في أكثر من موضع ، فضلًا عن تمجيد إيران ونظام بشار الأسد ، كما يقسم الكتاب الأمة إلى اتجاهين بارزين ، الأول الداعم لفلسطين والمعادي لإسرائيل ، ويتشكل من حزب الله والحركات الفلسطينية وإيران ، في مقابل التهجم على الأنظمة الموالية أو المتحالفة مع أميركا وإسرائيل .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *