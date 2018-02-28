بالصور.. أمطار متفرقة على الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

هطلت على منطقة الباحة اليوم الأربعاء، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والعقيق، والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان، والأمير مشاري، وشهبه، والثروة الوطنية، وبني عدوان، ونخال الوطني، والمنتزه الوطني، والشكرن، والقمع ، إرتوت على إثرها الأرض.

فيما غطى الضباب مدينة الباحة، وبني حسن، والقرى، والمندق، وبلجرشي، والطرقات الرئيسة في المنطقة.

ودعت الجهات ذات العلاقة قائدي المركبات إلى توخي والحذر في ظل التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة من الأمطار والضباب التي تحد من مدى الروئة الأفقية.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .