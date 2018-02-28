تعليم تبوك يكرم المشاركين في مهرجان الجنادرية 32

محمود البلوي(صدى):

نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بتميز مشاركات إدارة نشاط الطلاب في تعليم منطقة تبوك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 من خلال تفعيل مبادرة القافلة الكشفية ضمن برنامج ” سياحتنا الكشفية تنمية وتطوع ” التي انطلقت براً من مدينة تبوك إلى مدينة الرياض للمشاركة في مهرجان الجنادرية 32 مروراً بمدن عدة في طريقها.

كما تم تنظيم وتقديم أوبريت التعليم ” ميثاقنا ” الكشفي، الذي لاقى استحسان زوار المهرجان, مؤكداً إبداع طلاب كشافة تعليم تبوك في هذا العمل الإنشادي المميز ضمن مشاركة إدارة تعليم تبوك في فعاليات جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان.

جاء ذلك خلال كلمة مدير التعليم في حفل تكريم المشاركين من الإدارة (نشاط الطلاب) في فعاليات المهرجان الوطني, وذلك في قاعة معسكر الفيصل الكشفي في تبوك.

وتضمن الحفل الخطابي للتكريم عرضاً مرئياً لأوبريت التعليم ” ميثاقنا ” الكشفي بعد ذلك كرم مدير التعليم جميع المشاركين في مهرجان جنادرية 32 بالدروع والشهادات التقديرية.