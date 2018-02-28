خوان براون: نملك القدرة على إيقاف خطورة لاعبي الفيصلي

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب الهلال خوان براون ، إنه سيجتهد مع فريقه لإظهار الهلال بأفضل صورة ، موجهًا شكره لرئيس النادي على ثقته ، وشكره للاعبين على تعاونهم وجهدهم الذي بذلوه خلال الأيام الماضية .

وأشار ” براون ” ، إلى أن الفريق يواجه الفيصلي وهو يعد منافسًا جيدًا ، يلتقيه الهلال يوم الجمعة المقبلة ، حيث يمتلك لاعبين يتميزون بالسرعة في الشق الهجومي ، مضيفًا ” نعلم أننا نملك القدرة على إيقاف خطورة لاعبي الفيصلي ، وسنسعى لاستغلال الفرص التي تسنح لنا ، واستثمار كل الجزئيات لتحقيق الفوز ” .

وتابع المدرب خوان براون ، قائلًا ” يعرف الجميع المستوى الذي قدمه الهلال مع رامون دياز ، والإنجازات التي حققها تحت إشرافه ” ، لافتًا إلى أن الجهاز الفني لن يقوم بتغيير كل شئ ، وسيحدث بعض التغييرات البسيطة فقط ، والتي من شانها التأثير إيجابيًا على الفريق .