بالفيديو.. اعتراف ليبي قتل طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب

طرابلس(صدى):

روى رجل ليبي ، طريقة أرتكابه للجريمة البشعة التي أثارت جدلا واسعا بالشارع الليبي منذ أيام ، حيث قال في مقطع فيديو متداول ” أتصلت بطليقتي وأحضرتها معي بالتاكسي إلى المنزل ثم خنقتها وذبحتها وقطعت جسدها في الحمام ، وألقيت جسدها في الطريق للكلاب بسبب خلافات بيننا .

وكانت اكتشفت الشرطة الليبية الواقعة عندما عاد كلب حراسة يقطن في أحد منازل المنطقة بساق مقطوعة تعود لامرأة، وهو ما دفع السكان لتقفي أثره، ليتفاجأوا بوجود جثة امرأة مقتولة ومحروقة الرأس ومقطعة تأكلها الكلاب.

واعترف المتهم الذي تم القبض عليه من قبل

وعقب التحري والبحث تمكنت الشرطة الليبية في طرابلس، من ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته، مضيفا أن الجثة تعود إلى طليقته، وأنه قام بقتلها بعد استدراجها إلى منزله، بسبب وجود خلافات بينهما.