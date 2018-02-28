فضيحة جديدة للجندي الأمريكي قاتل ” بن لادن “

واشنطن(صدى):

عادت أنباء جندي سابق بالبحرية الأمريكية يدعى روبرت أونيل ، نُسب إليه قتل زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن ، إلى الساحة مجددًا ، بعدما تم طرده من طائرة الخطوط الجوية الأمريكية بمطار ناشفيل الدولي .

واضطرت شرطة المطار ، إلى طرد ” أونيل ” من داخل الطائرة ، لإجباره على الهبوط ، بعدما أصيب بحالة سكر شديدة سببت مضايقات للركاب ، حيث كان متشبثًا بمكانه طويلًا ، رافضًا الامتثال لطاقم الضيافة وفريق الأمن المدني المُصاحب له .

وكان الجندي الأمريكي قاتل بن لادن ، قد تو توقيفه مسبقًا في عام 2014 ، بسبب قيادته للسيارة وهو ثمل في ولاية مونتانا الأمريكية ، حيث قضى بضع ساعات في السجن ، قبل الإفراج عنه بغرامة مالية تصل إلى 685 دولارًا .