تطبيقات لبيع بقايا الطعام حفاظاً على البيئة

عادل الحربي(صدى):

تتكبد المتاجر والمطاعم، خسارة الكثير من الأموال، عندما لا يمكنها بيع جميع مأكولاتها، ومن ناحية أخرى، يحب الأشخاص توفير دولار أو دولارين عند ابتياع الطعام، إلا أن هاتين الرغبتين اللتين تعتبران متممتين، لا تتوافقان دائما، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نحو ثلث جميع المنتجات الغذائية والوجبات المصنوعة في مختلف أنحاء العالم، ينتهي بها الحال في أكوام القمامة.

يبحث أحد التطبيقات عن حل للمشكلة بربط المستهلكين الجوعى بالمطاعم التي تبحث عن إفراغ المنتجات الزائدة، بتطبيق ” كارما- ريسك فوود ” ، الذي يتيح للمستخدمين شراء الطعام المتبقي بنصف الأسعار.

وجرى توسيع التطبيق مؤخرا ليصل إلى لندن بعدما لاقى نجاحا في السويد، حيث تتعاون الشركة الناشئة مع أكثر من ألف مطعم ومتجر بقالة، واشتركت بالفعل عدة مطاعم لندنية.

ويدفع المستخدمون لشراء أغذيتهم عبر التطبيق باستخدام بطاقة، وكل ما سيتحتم عليهم فعله هو التردد على المطعم حيث الطعام بانتظارهم وعليه أسماؤهم.