بالفيديو.. ” العمل ” تحقق في شكوى موظفي ” كهرباء مكة “

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية أن وزارة العمل تتحقق من قضية الموظفين الذين ظهروا في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، يشكون فيه شركة الكهرباء بمكة المكرمة، بعد أن أصدرت عدة قرارات تضمنت فصل بعضهم وإشعار آخرين منهم بالفصل أيضاً، بحجة انتهاء عقودهم المحددة.

وقالت المصادر إن وزارة العمل توصلت إلى المتضررين بهدف أخذ آرائهم وأقوالهم في سبيل إيجاد الحلول العاجلة المتعلقة بفصلهم من الشركة دون سابق إنذار.

وبررت شركة الكهرباء بمكة المكرمة فصل الموظفين إلى طبيعة عقد العمل محدد المدة الموقع مع الموظفين والذي ينتهي بانتهاء مدته الأصلية بتاريخ 2018 / 3 / 9 إلى جانب عدم رغبتها في تجديده.

ويذكر أن قرابة الـ 50 موظفًا ممن يعملون في مهنة قراءة عدادات الكهرباء المنزلية بمكة، تذمروا من قرارات فصلهم، والإشعارات التي تلقوها من الشركة تؤكد قرب انتهاء عقودهم.

اقرأ أيضا