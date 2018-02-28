بالصور.. فرع وزارة النقل والطرق بمنطقة عسير ينفذ حمايات لطريق عقبة ضلع

سعيد العجل(صدى):

استكمالاً لما يقوم به فرع وزارة النقل والطرق بمنطقة عسير من مجهودات جبارة في مجال الطرق وصيانتها ،شرع فرع الوزارة في تنفيذ الحمايات لطريق عقبة ضلع رقم (١٠) وذلك حفاظا على سلامة مستخدمي هذا الطريق الحيوي .

وتعتبر هذه الحمايات بمثابة قواعد يرتكز عليها الطريق كما تقوم بحمايته من التآكل بفعل عوامل التعرية والسيول الجارفة ، حيث أن السيول تقوم بتفتيت الصخور والعمل على تآكلها مما يهدد سلامة سالكي هذا الطريق بينما تعمل هذه الحمايات الخرسانية على أن تكون مصدات لهذا التآكل بما يجعل الطريق متماسكاً في جميع الظروف والأحوال بما يضمن بالتالي السلامة لمرتادي هذا الطريق .

الجدير بالذكر أن هذه المجهودات والأعمال تأتي بمتابعة من مدير عام فرع وزارة النقل والطرق بمنطقة عسير المهندس ” مبارك بن ناصر المطوع ” ومدير إدارة الصيانة المهندس يحيى أبو ناصر وجهاز الإشراف على هذه المشروعات .