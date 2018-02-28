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بالفيديو والصور.. البدع والخرافات تجتاح الأماكن الأثرية بالطائف

بالفيديو والصور.. البدع والخرافات تجتاح الأماكن الأثرية بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

قدم منسوبوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، شكاوي من تحول بعض المواقع الأثرية القديمة بمحافظة الطائف إلى مزارات لممارسة أعمال شركية وبدع وخرافات ، يقوم بها مخالفون لأنظمة الإقامة ، باستغلال الأعداد الكثيفة لقوافل المعتمرين .

وأشار منسوبوا الهيئة ، إلى أن هؤلاء المُخالفين يستغلون توافد المُعتمرين على حافلات مليئة ، ويقوموا بإخبارهم بمساعدة سائقي الحافلات ؛ أن هذه المزارات من ضمن برنامج الحج والعمرة في مقابل الحصول على أموال ، لافتين إلى أن بعض الباعة الجائلين يبيعون لهم زجاجات مياه على أنها مباركة .

وأوضحوا أن الباعة يقومون باستغلال المعتمرين ، لبيع عنبًا بدعوى أنه من مزرعة ” عداس ” ، التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لينتشروا عند مسجد ” الكوع ” ، بحي المثناة في الطائف ، وعند المسجد المعروف باسم ” المدهون ” ، حيث أنهما خاليان ولا تؤدى بهما الصلوات .

ويحاول منسوبوا الهيئة ، مواجهة هذه الخرافات من خلال نصح وإرشاد المعتمرين ، إلا أن هناك صعوبة في عملية التخاطب لاختلاف اللغات .

 

 


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