بالفيديو.. أمطار شرق تنومة بمنطقة عسير

أبها(صدى):

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبةً بكميات كبيرة من البَرد على محافظة تنومة تركزت غزارتها على ترج كما شملت الأمطار عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير.

واكتست الأرض والشوارع والجبال غطاءً أبيض من أكوام البرَد الذي تساقط بكميات كبيرة إلى متوسطة على محافظة تنومة.

وتناقل رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق بواسطة الأهالي بعد موجة من البرد.