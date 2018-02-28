ركود في سوق السيارات المستعملة بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير عديدة بعدد من معارض السيارات في المملكة ، أن سوق السيارات المستعملة يعاني بشدة في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع اسعار الوقود وتراجع المبيعات بدرجة كبيرة وهو ما دفع الكثيرين من الذين يقومون باستيراد السيارات المستعملة لوقف نشاط الاستيراد والتركيز في الفترة الأخيرة على التخلص من المخزون لديهم من السيارات في مخازنهم مع محاولة ترويجها بطرق مختلفة تشمل العروض وزيادة فترة الضمان على السيارات.

وقدرت التقارير معدل الركود في مبيعات السيارات المستعملة في السوق بأكثر من 70% مع تراجع في نسبة شراء السيارات المستوردة من خارج المملكة بأكثر من 50% وأكدوا أن السوق يعاني حالياً بسبب زيادة الاسعار في عمليات الشحن والارتفاع في سعر الوقود مع وجود تراجع بين المشترين في عدم الرغبة في الحصول على السيارات المستعملة .

وقال رئيس لجنة معارض السيارات في غرفة جدة أن المملكة كانت من أكثر الدول التي تستورد السيارات المستعملة وبالتحديد من الولايات المتحدة ومن الدول الخليجية والاسيوية ولكن تراجع ذلك في الفترة الأخيرة بسبب حالات الركود وزيادات الاسعار ، فيما ذكر تاجر سيارات مستعملة أن الركود الكبير في القطاع يأتي بسبب التراجع في الارباح وارتفاع سعر التأمين على السيارات .