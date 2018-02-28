بالفيديو.. إنشاء مشروع ” الهايبرلوب ” للسفر بين ولايتين في نصف ساعة

واشنطن(صدى):

بعد تقديم حكومة واشنطن شركة بورينج الضوء الأخضر لبدء الحفر لانشاء نفق، تم منح إلون موسك صاحب الشركة ترخيصا لإجراء دراسة تهدف إلى إنشاء هايبرلوب يسمح للمستخدمين بالسفر بين كليفلاند وشيكاغو في 28 دقيقة. وفي أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت هايبرلوب لتقنيات النقل أنها وقعت اتفاقيات مع وكالة تنسيق شمال شرق ولاية أوهايو ودائرة النقل بإلينوي لدراسة العديد من الطرق المحتملة بين المدينتين التي يمكن تجربتها.

وجنبا إلى جنب مع هايبرلوب وان يوجد ، هايبرلوب ترانزبورتيشن لتقنيات النقل وهي واحدة من اثنين من الشركات الكبرى النابعة من فكرة ايلون موسك للشكل ثوري للنقل قبل بضع سنوات. وأكد موسك مؤخرا أنه أيضا يبحث تصميم هايبرلوب خاص به.

وسيستغرق التحليل للنظريات ما بين ستة أشهر و 12 شهرا مع دراسة الطرق المحتملة وكذلك التكاليف، والركاب، ومواقع المحطات المحتملة. ومن الناحية النظرية، يمكن للهايبرلوب جعل رحلة بين كليفلاند وشيكاغو تستغرف 28 دقيقة فقط.