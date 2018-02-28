بالصور.. ” هايكنج السعودية ” بعسير في زيارة لمنزل العداء العاصمي

سعيد العجل(صدى):

قام فريق هايكنج السعودية بعسير بقيادة المهندس محمد ثابت الشهراني عصر يوم الثلاثاء الموافق 1439/6/11هـ بزيارة لمنزل العداء علي مانع العاصمي في السودة التابعة لمدينة أبها وذلك بعد حصول العاصمي على المركز الأول في رياضة الجري في مدينة الرياض لمسافة (21) كيلو للفئة العمرية من (50-60) سنة قبل أسبوع .

وقد كان في استقبال الفريق العداء السعودي وولده وأسرته كاملة حيث تم الحديث عن هذا الإنجاز للعداء العاصمي ، وكذلك الحديث حول السباق الذي حوى عدداً كبيراً من المتسابقين ومن جميع الجنسيات وبينهم عدائين معروفين على مستوى العالم حيث تمكن العاصمي من قطع المسافة في 1،25 ساعة .

كما تم استعراض الإنجازات التاريخية للعاصمي خلال مسيرته الرياضية والتي تمتد لثلاثين عاماً في ممارسة رياضة الجري حيث تم استعراض هذه المسيرة التي قام العداء السعودي بتوثسقها بالصور والتواريخ .

وفي نهاية الزيارة تم توديع الفريق بمثل ما استقبل به من الحفاوة والتكريم .