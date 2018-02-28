  • الأربعاء 28

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. وفاة وإصابة 7 أشخاص في حوادث سير بالقنفذة
  • نشر : منذ 32 دقيقة
  • 1٬272
  • 0
  • حوادث

وفاة وإصابة 7 أشخاص في حوادث سير بالقنفذة

وفاة وإصابة 7 أشخاص في حوادث سير بالقنفذة
محمد بن شقيه(صدى):

لَقِيَ شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون في حادثين منفصلين بمحافظة القنفذة وتعود الاسباب إلى السرعة العالية.
وقال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة: إن السرعة والانشغال بغير الطريق تسبب في اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة، ونتج عنه وفاة شهص وإصابة وإصابة اخر وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.
وفي حادث آخر قال المركز: تعرضت مركبتان لحادث اصطدام وجهاً لوجه بالقنفذة على طريق القوز- طريق الجرد؛ بسبب السرعة العالية والتجاوز الخاطئ، نتج عنه وفاة شخص وإصابة اربعة آخرين، وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *