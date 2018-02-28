وفاة وإصابة 7 أشخاص في حوادث سير بالقنفذة

محمد بن شقيه(صدى):

لَقِيَ شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون في حادثين منفصلين بمحافظة القنفذة وتعود الاسباب إلى السرعة العالية.

وقال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة: إن السرعة والانشغال بغير الطريق تسبب في اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة، ونتج عنه وفاة شهص وإصابة وإصابة اخر وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.

وفي حادث آخر قال المركز: تعرضت مركبتان لحادث اصطدام وجهاً لوجه بالقنفذة على طريق القوز- طريق الجرد؛ بسبب السرعة العالية والتجاوز الخاطئ، نتج عنه وفاة شخص وإصابة اربعة آخرين، وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.