” فولفو ” تسجل علامة XC50 كسيارة متعددة الاستخدامات

متابعات(صدى):

استراتيجية فولفو الخاصة بتقديم سيارة كهربائية من كل موديل من موديلاتها يمكن أن يتوسع لتقديم موديلات جديدة تماماً ودخول فئات جديدة, وقد سجلت الشركة السويدية مؤخراً اسم XC50 وهو مرتبط حسب التقارير بسيارة متعددة الاستخدامات مدمجة كوبيه جديدة تنافس أمثال بي ام دبليو X2X4 ومرسيدس GLC كوبيه بداية من عام 2020 حيث هو الموعد المقرر لتقديم سيارة فولفو.

وقد لمح نائب رئيس علامة فولفو لكس كريسماكيرز لاحتمال تقديم هذه السيارة ولكن ليس في الفترة المقبلة وقال أنهم بالفعل يغطون 98% من فئات السيارات المختلفة وهو ما يرجح اهتمامهم في الفترة المقبلة بالموديلات المتواجدة أكثر من التوسع في موديلات جديدة.

وستعتمد سيارة فولفو XC50 كما هو الحال في أغلب سياراتها التي ستنتج بعد 2019 من منظومة دفع كهربائية كما ستعتمد على محركات احتراق عادية مستعارة من موديل XC40. وتركز فولفو في الوقت الحالي على 60 Series مع تقديم S60 الصالون التي تنضم لشقيقتها V60 الاستيشن التي ظهرت من ساعات قليلة. أما 40 Series فستحصل قريباً على منافس لموديلات فولكس فاجن جولف وفورد فوكاس ويحل محل V40.