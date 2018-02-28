” ساحر عراقي ” يخدع سيدة بحجة الانجاب

خالد الظفيري(صدى):

استغلت إحدى السيدات صديقتها الكويتية، عقب شكواها من سوء تفاهم بينها وبين زوجها بسبب عدم الإنجاب، فأرشدتها الصديقة إلى رجل عراقي يقطن في منطقة “ الجليب ” ، وأخبرتها أنه بإمكانه حل مشكلاتها كافة.

وعندما قصدت مسكنه، وحكت له قصتها عرض عليها شراء مجموعة من الأعشاب يبيعها، وشرح لها طريقة تناولها، ثم طلب منها تزويده بأي شيء يخص زوجها، ما دفعها للارتياب واشتبهت بكونه ساحرًا.

وابدت السيدة الكويتية غضبها من العراقي، ولم تتمالك نفسها وهددته بفضحه وكشف أمره للأمن.

وذهبت الى أحد المخافر وقدمت بلاغًا ضده أدلت فيه بعنوان شقته واسم الصديقة التي نصحتها بالذهاب إليه، وبالتوجه إلى مكانه اتضح أنه هرب من شقته إلى جهة غير معلومة، بينما تم ضبط صديقتها والتي اعترفت بما يمارسه.