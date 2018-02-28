فشل محاولات قطر لتنظيم مظاهرة ضد الإمارات بجنيف

جنيف(صدى):

فشلت السفارة القطرية بجنيف ، في تنظيم مظاهرة ضد الإمارات ، حيث كان من المفترض إقامتها أمام مجلس حقوق الإنسان ، يوم الثلاثاء الماضي ، بعد أن تمت سرقة مبلغ التمويل الذي خصصته الدوحة لهذه المظاهرة من قبل ناشط يمني حوثي ، تم تكليفه بالمهمة .

وأوضحت المنظمة التي تتخذ برلين مقرًا لها ، أن المخطط القطري لتنظيم هذه المظاهرة ، انتهى بالفشل الذريع ، بعدما سرق أموالها ناشط يمني حوثي ، كان يشارك في اجتماعات المجلس ، حيث يقدر المبلغ بـ 22 ألف فرنك سويسري ، ثم لاذ بالهرب .

وتسعى السفارة القطرية جاهدة ، إلى تغطية فشلها في تنظيم تلك المظاهرة ، من خلال وضع لافتات ضد الإمارات في محيط الموقع الذي كان مقرراً أن تنظم فيه المظاهرة ، فضلًا عن الاستعانة بعدد من المرتزقة في جلب عدد قليل من الأشخاص في موقع الوقفة التظاهرية ، بهدف رفع الحرج ولململة الإخفاق الكبير الذي تعرضت له .