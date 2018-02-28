لوف يعلن عن قائمة ألمانيا الأولية لمونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف، سيعلن في 15 مايو المقبل، عن القائمة المبدئية لفريقه في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقررة في روسيا.

وأضافت المصادر أن لوف يعلن عن القائمة في منتصف مايو المقبل على أن تضم 35 لاعباً على الأكثر، وذلك بعد يوم واح دمن تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم علماً بان “ فيفا ” لن يعلن عن القوائم المبدئية للفرق والتي ستسلم في موعد أقصاه 14 مايو المقبل.

ويشارك وفد من الاتحاد الألماني للعبة في ورش العمل المنعقدة حاليًا في منتجع سوتشي الروسي لفرق كأس العالم التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.

وسيلتقي المنتخب الألماني بالمكسيك في 17 يونيو ثم يلتقي نظيريه السويدي والكوري الجنوبي في 23 و27 من الشهر نفسه على الترتيب.