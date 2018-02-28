التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني أمام العراق

ماجد محمد(صدى):

انتهى المدرب خوان أنطونيو بيتزي ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين الأساسيين ، والمشاركين ضمن القائمة الاحتياطية من المنتخب الوطني ، خلال المباراة الودية التي تقام بين الأخضر والمنتخب العراقي ، على ملعب البصرة الدولي ، مساء اليوم الأربعاء .

ويشارك ضمن القائمة الأساسية ، وليد عبدالله ، وعبدالله الزوري ، وأحمد عسيري ، وسعيد الربيعي ، وحسن معاذ ، وإبراهيم غالب ، وعبدالله الخيبري ، ومحمد الكويكبي ، ومحمد الشلهوب ، وأحمد الفريدي ، وحسن الراهب .

وينضم لمقاعد البدلاء ، عبدالقدوس عطية ، وسعيد المولد ، ومحمد جحفلي ، ومحمد أبوسبعان ، ووليد باخشوين ، وعبدالفتاح آدم ، وناصر الشمراني .