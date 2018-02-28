صورة تشويقية لـ ” جي ام سي سييرا ” قبل ظهورها في جنيف

جنيف(صدى):

تستعد جنرال موتورز للكشف من خلال علامتها جي ام سي عن طراز سييرا الجديد كلياً الذي كشفت الشركة بعض ملامحه في هذه الصورة التشويقية التي تظهر رغم قتامتها مصابيح أمامية مختلفة في موقعها مقارنة بموديل سيلفرادو مع واحدت ليد على شكل حرف C كما تبدو شبكة التهوية منفصلة بصورة كبيرة عن باقي واجهة السيارة الأمامية مما يعطي لجسم السيارة الخارجي مزيد من الامتداد في الأمام مقارنة بسيارة شيفروليه .

وهناك اختلافات شكلية واضحة بين جي ام سي سييرا وشيفروليه سيلفرادو وذلك بالنسبة لنسخة سييرا الجديدة كلياً وهو أمر سيتأكد عند اطلاقها في معرض جنيف للسيارات. ويمكن أن تتشابه السيارتان في المواصفات حيث أن سيلفرادو أخف من النسخة السابقة عليها وتأتي بست محركات تشمل محركات V8 سعة 5.3 لتر و6.2 لتر بنزين ومحرك 3 لتر تيربوديزل.

ولكن مستويات التجهيز بين السيارتين ستكون مختلفة حيث تعرض شيفروليه 8 مستويات تجهيز لسيلفرادو الجديدة تتراوج بين basic Work Truck حتي High Country أما سييرا فلها مستوياتها الخاصة مع توقع أن تكون نسخة دينالي النسخة الأعلى في اصدارات السيارة.