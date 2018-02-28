بالصور.. ” الدرة والسيف ” محاضرة بـ ” رعاية الفتيات ” في مكة

نايف السالم(صدى):

أقامت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة بإشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بمكة الأستاذة بدور بنت هزاع الراجحي الشريف محاظرة بعنوان ” الدرة والسيف ” لعدد ٥٦٣ طالبة بالمدرسة المتوسطة ٤٤ بمكة بإلقاء المدير الفني بمؤسسة رعاية الفتيات الاخصائية الاجتماعية موضي إبراهيم الاحمدي ومساعدة مسؤولة الأنشطة أميرة عابد الجابري.

تهدف المحاضرة إلى نشر الوعي بين طالبات المدارس بالسلوكيات الخاطئه المنتهية بالتوقيف ودورها في بناء مجتمع سوي في ظل المتغيرات الاجتماعية في العصر الحديث.

تضمنت المحاضرة العديد من المحاور أهمها التعريف بالمؤسسة والكادر الوظيفي وتوضيح اهداف المؤسسة وماهية القضايا التي تستوجب التوقيف والجهات ذات العلاقة المباشرة بها وتخلل الحوار قصص واقعية من الحدث حيث تطرقت الأستاذة موضي عن الجرائم بشكل عام والجرائم الحديثه الإلكترونية بشكل خاص والتنبيه على خطورة استخدام وسائل التواصل الحديثة بطرق خاطئة.

اختتمت المحاضرة بعرض الصور عن مرافق المؤسسة بالأضافة إلى شكر القائمين على تنفيذه وتقديم شهادات الشكر لهن بإشراف مديرة المدرسة: عبير مشهور الانصاري.

