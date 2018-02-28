175 مدرسة في مشروع العمل التطوعي بتعليم عسير

أبها(صدى):

شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية في منطقة عسير سعد الجوني اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال مشروع العمل التطوعي في الميدان التربوي ، وذلك بمقر النادي الثقافي ببيت الطالب، بمشاركة رواد النشاط من المدارس الثانوية المرشحة للبرنامج.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أحمد العُمري أنه سيتم التوسع في تطبيق المشروع من 20 مدرسة إلى 50 مدرسة، ومن 200 متطوع إلى 1250 متطوعاً، كما سيتم خلال المرحلة القادمة تدريب رواد النشاط في 50 مدرسة.

بدوره أوضح رئيس قسم النشاط الاجتماعي مشبب القحطاني أن جهودًا تبذل للوصول إلى 175 مدرسة تطوعية، بمعدل 100 مدرسة ثانوية، و50 متوسطة ، و25 مدرسة ابتدائية لتطبيق المشروع.