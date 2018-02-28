تفاصيل مشادة هوميلز وليفاندوفيسكي في تدريبات البايرن

نواف السالم(صدى):

شهدت تدريبات فريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، مشادة بين الثنائي ماتس هوميلز والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

وفي التفاصيل: كان هوميلز وليفاندوفيسكي في فريق واحد أثناء التدريبات، وتخطى كورينتين توليسيو لاعب الفريق الآخر، النجم البولندي أثناء انشغال الأخير بربط حذائه.

ووجه هوميلز اتهامًا لليفاندوفيسكي قائلًا له هل أنت جاد فيما قمت به بربط حذائك وترك المنافس يمر من أمامك، اللعنة لك، وانفعل على أثر ذلك ليفاندوفيسكي ليكون رده له بأنه يفقد الكرة باستمرار ويوجه الاتهامات لزملائه، فما كان من هوميلز إلا أن طالبه بالصمت.

وغادر اللاعبان تدريبات البافاري دون أن يقوما بمصافحة بعضهما البعض، أو يقوم أي منهما بالاعتذار للآخر.