شرطة حائل تنجح في ضبط مطلقي النار على منزل مواطن بحي أجا

علي العنزي(صدى):

ألقت إدارة البحث والتحري بشرطة حائل، القبض على شخصين متهمين بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين، بحي أجا شمال حائل، عصر الأحد الماضي.

وقدم المواطن، الشكر لأفراد البحث والتحري، قائلا: ” اعترافًا مني ومن جميع أفراد عائلتي بالفضل لهم بعد الله، ومن منطلق من ﻻ يشكر الناس ﻻ يشكر ﷲ فإني أتقدم بوافر الشكر لجميع ضباط وأفراد البحث الجنائي بحائل على ما قاموا به من دور جبّار في قضيتي ولا شك ببقية القضايا, فالحمد لله أن جعلهم بعد حفظه حُماة للوطن والمواطن ” .

وبحسب المواطن، فقد تعرض منزلهم لإطلاق أعيرة نارية، تصل إلى 7 طلقات، من سلاح رشاش؛ ما أثار الذعر في جنبات الحي السكني فضلاً عن أهل المنزل وجيرانهم.

وأضاف: بعد ذلك، لاذ المتسبب بالفرار، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع، وتم إعداد محضر بالواقعة والرفع به إلى الجهات المختصة.