150 ألف زائر لجناح التدريب التقني في ” الجنادرية 32 “

نايف السالم(صدى):

أكد المشرف العام على جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 المهندس محمد بن عبدالكريم أبا حسين، أن جناح المؤسسة استطاع جذب ما يقارب 150 ألف زائرٍ وزائرةٍ خلال أيام المهرجان ، حيث قدّم الجناح طيلة فترة المهرجان أكثر من 2750 ورشة تطويرية يومية معتمدة للنساء والرجال أسهمت في إصدار 2750 شهادة حضور دورة.

فيما اكتظت منصّات التدريب بالراغبين بالاستفادة من الورش التي تجسد من خلالها مدى وعي المواطنين والمواطنات بأهمية برامج التدريب التقني والمهني ودورها في التوطين والاستفادة قدر المستطاع من الإمكانات التي توفرها المؤسسة للمستفيدين والراغبين الالتحاق بهذا المجال.

وأضاف أن مشاركة المؤسسة لهذا العام كان لها وقع مختلف حيث كانت قريبة من الجمهور ولامست متطلباتهم وحققت رغباتهم واستطاعت أن تقدم رسالتها للمجتمع خلال فترة بسيطة وهذا يعد من أحد أهداف المؤسسة وتطلعاتها التي تسعى لتحقيقها ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وفي نهاية حديثة رفع المهندس محمد أبا حسين وافر الشكر والتقدير لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ولنائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، على دعمهما وتشجيعهما ومتابعتها المستمرة والذي كان له الأثر في نفوس الجميع ونجاح مشاركة المؤسسة في الجنادرية .