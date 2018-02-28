بالفيديو.. قاضي ” داعش ” يكشف عن علاقتهم بالإخوان

طرابلس(صدى):

فى تسجيل جديد مسرب لجلسات تحقيق معه من داخل سجنه في مصراتة، أكد المسؤول الشرعي السابق في تنظيم داعش الإرهابي فوزي بشير العياط الحسناوي عن تفاصيل ارتباطات التنظيم مع غيره من التنظيمات قبل وأثناء سيطرته على مدينة سرت وعلى رأسها تنظيمي جماعة الاخوان المسلمين والليبية المقاتلة .

واعترف العياط المكنى بـ ” أبو إسلام ” والذي اعتقل فى 9 ديسمبر 2016 عقب إصابته وخسارته لعينه اليسرى فى غارة أمريكية بمدينة سرت، بوجود علاقة مع جماعة الإخوان والجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى وان الهدف منها كان الاتفاق على محاربة قوات الجيش والشرطة سواء فى فترة اللجنة الامنية وكتيبة ثوار سرت وهي النواة الاولى للتنظيم فى المدينة .

وأكد العياط الذي كان يحمل صفة قاضي الأحوال الشخصية في فرع التنظيم بسرت وهو الذي جلب بيعة البغدادي من العراق سنة 2014 في الاعترافات التي بثها حساب ” خوارج ليبيا ” على فيسبوك وقال القائمون عليه انهم حصلوا على تسريبات لتسجيلات التحقيق التي تابعتها صحيفة المرصد، ان القيادي في الجماعة المقاتلة عبدالوهاب قايد وبصفته رئيساً للجنة الدفاع في المؤتمر الوطني العام السابق قدم دعما ماليا لهم بمبلغ 600 الف دينار ليبي سنة 2012 .

وأضاف أبو إسلام، أنه كان حينها عضواً في في تنظيم أنصار الشريعة الذي تحول عناصره فيما بعد لتنظيم داعش كما سهل رئيس اللجنة الأمنية بنغازي وهو آمر كتيبة راف الله السحاتي محمد الغرابي لصرف جزء من مرتبات منتسبي الانصار علاوة على دعمهم بالآليات العسكرية وهو ذاته ماقام به وكيل وزارة الداخلية عمر الخضراوي المحسوب على جماعة الاخوان.