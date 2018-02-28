بالصور.. وزير الحرس الوطني يزور معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 “

سعيد العجل(صدى):

زار صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني اليوم، معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” ، في دورته الرابعة، تحت شعار ” صناعتنا قوتنا ” ، الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – .

واستهل سموه الجولة بزيارة جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية، واستمع لشرح عن أركان الجناح، والخدمات والصناعات التي تقدمها وما وصلت إليه الشركة من تقدم في مجال صناعة الأنظمة الجوية والأرضية، ومجال الأسلحة والذخائر، كذلك مجال الإلكترونيات الدفاعية، ثم اطلع على ما يحويه جناح جمهورية تركيا ” ضيف الشرف ” ، من مواد أسلحة متقدمة وقطع عسكرية، وأنظمة دفاعية متطورة، ثم توجه سموه لمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة واستمع لشرح عن مايقدمه من خدمات توفرالمساعدة في التقنيات الحديثة، ونقل وتوطين التقنيات، وبناء جسر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، وتقديم حلول واستشارات تقنية لمشاكل الدفاع الوطني.

بعد ذلك توجه سمو وزير الحرس الوطني إلى أجنحة القطاعات العسكرية، واطلع على القطع والمواد المصنعه من قبل المصانع المحلية، إلى جانب القطع والمواد المعروضة كفرص تصنيعيه للشركات.

كما اطلع على الخدمات التي تقدمها أجنحة القطاعات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية المشاركة في المعرض، مستمعاً لشرح عن ماتعرضه من قطع ومواد وفرص تصنيعيه.

بعد ذلك توجه لجناح وزارة الحرس الوطني, واستمع لشرح مفصل من مدير عام الإدارة العامة للمشتريات العسكرية بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، عن ما يحتويه المعرض والجناح من قطع ومواد تابعة للوزارة، إلى جانب الأليات والمدرعات المعروضة بالقسم الخارجي للمعرض، كما استمع سموه إلى قصص النجاح المعروضة من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وأعرب سمو وزير الحرس الوطني عن سعادته بزيارة معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” في نسخته الرابعة, الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، منوهاً بما يبرزه المعرض من دعم لتوطين الصناعات العسكرية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وقال سموه حرصنا على أن تكون مشاركة وزارة الحرس الوطني مشاركة فعّالة رغم أنها المشاركة الأولى إيماناً منّا بأهمية الهدف السامي للمعرض, معرباً عن سعادته بالتعاون مع وزارة الدفاع لإنجاح هذا المعرض الذي يعزز الشراكة بين جميع القطاعات ويجسد تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في توطين الصناعات العسكرية، التي تعد هدفاً تنموياً كبيراً يتواكب مع رؤية 2030 .

وقدم سمو وزير الحرس الوطني شكره للقائمين على المعرض على حسن العرض والتنظيم والترتيب المتبع، الذي أظهر المعرض بالصورة المشرقة.

وتسلم سمو وزير الحرس الوطني في نهاية الجولة هدية تذكارية من مدير عام الادارة العامة لدعم التصنيع المحلي المتحدث الرسمي للمعرض اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي.

رافق سمو وزير الحرس الوطني خلال الجوله معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض, ومعالي وكيل الوزارة الدكتور علي عبدالرحمن العنقري، ورؤساء الهيئات وقادت الوحدات العسكرية.

