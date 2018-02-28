مانشستر سيتي يسعي لضم مهاجم توتنهام

نواف السالم(صدى):

يسعي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأفاد موقع DON BALON الإسباني بأن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سينافس فريق ريال مدريد على التعاقد مع هاري كين المتألق والذي أحرز 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

ولا يرغب بيب جوارديولا في ترك ريال مدريد يتعاقد مع اللاعب هاري كين دون وجود منافسة قوية على خطف المهاجم الإنجليزي والذي ساهم في تحقيق توتنهام العديد من الانتصارات في الموسم الحالي سواء كان في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن هاري كين صرح من قبل وأكد أن نادي آرسنال الإنجليزي رفض التعاقد معه عندما كان في الثامنة من عمره، قبل أن ينتقل إلى نادي توتنهام ليتألق مع السبيرز.