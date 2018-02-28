الفصول الافتراضية تنقذ طلاب ” بوابة المستقبل ” من تعليق الدراسة

عادل الحربي(صدى):

استفاد طلاب وطالبات المدارس المطبقة لبرنامج ” بوابة المستقبل ” من المشروع في مواصلة تحصيل دروسهم عبر الفصول الافتراضية، دون أن يتأثروا جراء قرارات تعليق الدراسة في ” تعليم الرياض ” بسبب الاحوال الجوية يوم الأربعاء والأحد الماضيين.

وقال الحساب الرسمي لـ ” بوابة المستقبل ” للتحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم في وزارة التعليم ، ” إن هناك مجموعة من المبادرات التي نفذتها المدراس المطبقة للمشروع عبر رسائل المعلمون والمعلمات لطلابهم، حيث اعلنت إدارة المدرسة المتوسطة التاسعة لتحفيظ القرآن عن استمرار العطاء عبر الفصول الافتراضية عن طريق بوابة المستقبل، مفيدة بأنه تم ارسال الاشعارات بذلك للطالبات ” .

يذكر أن المستفيدين من برنامج ” بوابة المستقبل ” هم ” الطالب، والمعلم، ووليّ الأمر، وقائد المدرسة، ووكيل المدرسة، والمرشد الطلابي، ورائد النشاط الطلابي، والمشرف التربوي، وإدارة التعليم، ووزارة التعليم ” .