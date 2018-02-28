بالصور.. 300 فرد بالدوريات الأمنية يتعرفون على مضار التدخين

نايف السالم(صدى):

حضر 300 فرد من الدوريات الأمنية بمحافظة جدة برنامج (أضرار التدخين) والذي قدمه فريق التوعية الميدانية بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات على مدى 6 أسابيع وشمل عروضاً مرئية ومحاضرات تثقيفية بمخاطر هذه الآفة.

وذكر مدير عام جمعية كفى الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامج توعوية تقدمها الجمعية للقطاعات الحكومية والعسكرية شاكراً المسؤولين على اتاحة هذه الفرصة والتي تصب في مصلحة المجتمع وأفراده.

ونوه الشيخ الى أن برامج كفى تلقى قبولاً كبيراً من جميع الجهات المدنية والعسكرية حيث يزور العيادة العشرات من المستفيدين فور انتهاء البرنامج التوعوي، وقد استقبلت عيادة الجمعية عدداً من الراغبين في العلاج والتخلص من التدخين فور انتهاء مدة البرنامج الذي امتد لشهر ونصف، فيما أكد أن العلاج يتم بسرية تامة، ويشرف عليه أطباء متخصصون في علاج الإدمان.

