الدول الأربع: قطر ترغب في إشغال مجلس حقوق الإنسان بها

نايف السالم(صدى):

أصدرت الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب ، بيانًا مشتركًا ، للرد على كلمة وزير خارجية قطر في مجلس حقوق الإنسان في جنيف .

وأكدت الدول الأربع ، أن وزير الخارجية القطري يسعى لإشعال مجلس حقوق الإنسان ، بقضية أزمة دبلوماسية هم من أشعلوها ، لافتة إلى تقدير جهود ودعم أمير الكويت ، والذي شكل القناة الأمثل لمعالجة أسباب الأزمة القطرية .

وأشارت دول الرباع العربي ، في بيانها ، إلى أنها ستواصل ممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر ، وفقًا لما يكفله لهم القانون الدولي ، قائلة ” مقاطعة حكومة قطر هو دفاع عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا ” .

وأوضح الدول الأربع ، أن قطر لا تحترم مبدأ حسن الجوار الذي يعتبر مبدأ أصيل في العلاقات الدولية ، مضيفة أنها أشعلت أزمة دبلوماسية وتريد إشغال مجلس حقوق الإنسان بها .

وأضافت الدول الأربع المقاطعة في بيانها ، قائلة ” على القطريين أن يختاروا بين مبدأ حسن الجوار أو الاستمرار في انتهاك القانون الدولي ” .