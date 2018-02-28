بالصور.. أمير الرياض يستقبل كبار ضباط الدفاع المدني

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بقصر سموه مساء أمس أصحاب السمو الأمْراء، وأصحاب المَعَالِي، وكبار المسؤولين، ومدير عام ومنسوبي المديرية العامة للدفاع المدني ومدني منطقة الرياض.

ورحب سموه بالحضور في مستهل كلمته التي نوه فيها بجهود رجال الأمن بشكل عام ومنسوبي الدفاع المدني بشكل خاص، مشيداً سموه بخططهم التي تعمل لحفظ أمن وسلامة أرواح أبناء الوطن والمقيمين فيه، داعياً في الوقت ذاته أن يكونوا على قدر الثقة التي منحهم إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحمل هذه الأمانة العظيمة في المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأضاف سموه: تهتم القيادة بهذا القطاع لأنه أحد القطاعات المهمة، وولي الأمر أوكل لسمو وزير الداخلية الاهتمام بهذه النواحي، وإن شاء الله أنه أصبح على المستوى المطلوب الذي يؤدي هذا الدور في جميع المواقع.

وأضاف سموه: هم أبناء الوطن ، والوطن لهم ، ويحافظون عليه، وسلامة الوطن عندهم، وهم قادرين إن شاء الله بأرواحهم وأجهزتهم أن يفيدوا في هذا المجال، سائلًا الله أن يكتب لهم السلامة التي يسعون لتحقيقها لكل مواطن ومقيم في هذه البلاد.

من جانبه شكر مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو سمو أمير الرياض على اللقاء بمنسوبي الدفاع المدني، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس مدى الاهتمام من قبل سموه ، مشدداً على أهمية هذا اللقاء للاستفادة من آراء سموه وتوجيهاته.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، ومَعَالِي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

