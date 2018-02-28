شكل جسمك يكشف دلالات هامة عن شخصيتك

متابعات(صدى):

كشف خبراء في علم النفس ، عن بعض التفاصيل حول كل شكل جسم ” الموزة، التفاحة، أو الإجاصة أم الساعة الرملية ” وما يكشفه من دلالات عن شخصيتك .

1- جسم على شكل موزة: يشير هذا الشكل إلى أنكِ شخص مفكر وقوي. تملكين شكل وأسلوب مميز، وطاقة كبيرة تخوّلك القيام بالعديد من المشاريع في الوقت عينه. تتحركين كثيراً ولا تضيعين الوقت وبالتالي تحرقين الكثير من السعرات الحرارية. كل هذه القدرة والطاقة يخولانك المحافظة على شبابك وعلى مستوى الخلايا أيضاً مما يجعلك تملكين عقلاً سليماً.

2- جسم على شكل تفاحة: يشير هذا الشكل إلى أنك إنسانة حدسية وحساسة، تقيمين الصداقات بسرعة كبيرة وتعرفين كيف تستخدمين مهارات الناس من أجل المفاوضة حول التحديات. غالباً ما تتكهنين بما يفكر به الآخرين ولذلك تعرفين اختيار الهدايا لعائلتك. بمساعدة هذه المزايا تقاومين جيداً التوتر والهرمونات المسؤولة عن تواجد الدهون حول خصرك. وهناك فرص كبيرة في عدم مواجهتك أمراضاً كالقرحة والسرطان.

3- جسم على شكل الاجاصة: أنتِ شخص مثير للاهتمام ومغامر. تملكين دوماً أفكاراً جديدة وتملكين حس الفكاهة. محاطة دوماً بالناس لأنك تشكلين مصدر سعادة لهم بسبب شخصيتك الهادئة والمرحة ولا تأبهين بما يفكرون عنك.

4- جسم على شكل الساعة الرملية: أنت تملكين أكثر شكل مرغوب ومطلوب، مما يشير إلى أنك شخصية جذابة و تملكين نظرة سليمة للحياة. أنتِ واثقة وغريزتك تجعلك تحققين 90% من النتائج الجيدة في أغلب الاحيان.