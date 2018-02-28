” الشهراني ” : الأوامر الملكية تُمكّن الكفاءات الوطنية من الإدارة

سعيد العجل(صدى):

أكد الإعلامي سياف بن سيف الشهراني، أن جميع الأوامر الملكية الـ46 التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تهدف إلى تمكين النهج المستقبلي الذي ارتكزت عليه رؤية المملكة 2030 من أجل إحداث نقلة نوعية في جوهر العمل الإداري.

ورفع التهنئه الى نائب أمير عسير الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بعد صدور الامر الملكي بتعينه نائباً لأمير منطقه عسير.

وأضاف: أن إحداث هيئه عليا لتطوير منطقه عسير خطوة رائدة ستسهم في تنميه المنطقه، وتحقق تطلعات لأهالي منطقه عسير من الناحيه التعليميه والصحيه والسياحية وغيرها من الخدمات التنموية.